شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إسرائيل يهدد بالهجوم على لبنان بسبب حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر وزير الخارجية الإسرائيلى يسرائيل كاتس، "حزب الله" اللبناني، وهدده بمعاودة مهاجمة لبنان مجددا.

وقال كاتس، "إذا هاجم حزب الله إسرائيل من لبنان، سنهاجم أهدافا مزدوجة، أي شيء يمكن أن يخدم حزب الله والسكان المدنيين اللبنانيين".

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وأجرى وزير الخارجية والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حوارا مع إذاعة الجيش الإسرائيلي "جالي تساهال"، مساء اليوم الأربعاء، هدد فيه حزب الله بمعاودة مهاجمة لبنان مرة ثالثة.

وأوضحت الإذاعة، أن كاتس باعتباره أحد أعضاء المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"فقد أصدر تهديدات لحزب الله اللبنانى.