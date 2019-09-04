شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق بالقرب من البرج العسكرى لقوات الاحتلال فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مصادر محلية فلسطينية أنه اندلع حريق منذ قليل قرب البرج العسكري لقوات الاحتلال على مدخل بلدة بيت أمر بالضفة الغربية بعد استهدافه بزجاجات حارقة.

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