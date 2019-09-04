معهد "يونس أمره" يفتتح معرضا للهندسة الإسلامية في القدس

القدس / أسعد فرات / الخليج 365

أقيم في المركز الثقافي التركي التابع لمعهد "يونس أمره"، الأربعاء، معرض لأشكال الهندسة الإسلامية، بالقدس الشرقية في فلسطين.

وخلال الفعالية، تم عرض أعمال الطلاب المشاركين في دورة تعليم الهندسة الإسلامية، المكونة من 30 عملا فنيا.

وأقيمت على هامش المعرض، مراسم توزيع شهادات عل الطلاب المشاركين في الدورة، التي جرت تحت إشراف المعلمة الفلسطينية إيمان حميدية.

وأوضحت حميدية، التي درست فنون الزخرفة الإسلامية في جامعة أكسفورد البريطانية، للأناضول، أن المسجد الأقصى عمل فني متميز للغاية في مجال الأشكال الهندسية على مدار تاريخ الدولة الإسلامية.

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وأضافت أنهم قدموا معلومات أساسية للطلاب أثناء الدورة، حول الأشكال الهندسية الإسلامية.

وأشارت حميدية، إلى أن الطلاب نجحوا في إقامة بعض الأعمال الفنية خلال وقت قصير.

وأعربت عن شكرها للمركز الثقافي التركي في القدس، لفتحه أبوابه أمام الطلاب لدراسة هذا الفن الغني.

وأضافت أنهم تمكنوا من نقل هذا الفن الإسلامي إلى عشاقه، بدعم من المركز.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.