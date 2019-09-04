مجلس السيادة بالسودان: إعلان تشكيلة الحكومة الخميس

الخرطوم / الخليج 365

أعلن مجلس السيادة في السودان، الأربعاء، أنه سيتم الخميس، الإعلان عن تشكيلة حكومة الفترة الانتقالية، وهي أول حكومة منذ عزل عمر البشير من الرئاسة، في أبريل/ نيسان الماضي.

وخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، اكتفى المتحدث باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، بالقول إن "التشكيل الحكومي سيُعلن الخميس".

وأدى عبد الله حمدوك، في 21 أغسطس/ آب الماضي، اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة، في بداية فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

وقال القيادي في قوى التغيير، محمد ضياء الدين، للأناضول، في وقت سابق الأربعاء، إن "حمدوك سيعلن حكومته غدًا (الخميس) خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء".

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وعقب أدائه اليمين الدستورية، صرح حمدوك، بأنه سيشكل الحكومة خلال أسبوع، لكنه إعلان التشكيلة الحكومية تأجل أكثر من مرة.

وأرجع مجلس السيادة ذلك التأخير إلى الرغبة فى أن تكون الحكومة أكثر تمثيلًا لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة، إضافة إلى مقتضيات التوازن الجندري (بين الرجال والنساء).

وتسلم حمدوك، الثلاثاء الماضي، قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى التغيير، وبلغت 49 مرشحًا ومرشحة لـ 14 وزارة، و16 مرشحًا ومرشحة لـ5 مجالس وزارية متخصصة.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.