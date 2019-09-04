الحريري: "حزب الله" يستطيع إشعال حرب لـ "أسباب إقليمية" لكنه لا يدير الحكومة

بيروت / بلال البقيلي / الخليج 365

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إن "حزب الله" يستطيع إشعال حريق أو حرب قد تحصل لأسباب إقليمية، لا تخص لبنان، لكنه لا يدير الحكومة.

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معه قناة CNBC" " الأمريكية، تابعها مراسل الخليج 365.

وأوضح الحريري، "ليست مشكلتي أو خطئي أن حزب الله، أصبح قويا إلى هذه الدرجة. لكن أن يقولوا لي (لم يوضح من القائل) إن حزب الله، يدير الحكومة، لا. حزب الله لا يدير الحكومة، نحن من يديرها."

وأضاف "لبنان وحكومته لن يتحملوا مسؤولية هجمات حزب الله الأخيرة" على إسرائيل.

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واستطرد "نحن لا نوافق حزب الله على هذه الأعمال. أنا لا أتفق مع حزب الله على هذه الأعمال."

والأحد، أعلن "حزب الله" المدعوم من إيران، أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم قرب الحدود شمالي إسرائيل، وقتلوا وجرحوا من فيها، فيما ردت إسرائيل بعشرات القذائف المدفعية استهدفت جنوبي لبنان.

ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، يشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة، مع سقوط طائرتين مسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية، تلاها باليوم اللاحق، دوي 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، بمنطقة قوسيا بقضاء زحلة في البقاع.

ولم تنف إسرائيل أو تؤكد مسؤوليتها عما شهده لبنان، لكن الرئيس اللبناني ميشال عون، اعتبر ما حدث "بمثابة إعلان حرب" من جانب تل أبيب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.