"العفو" الدولية: ناشط حقوقي إماراتي مضرب عن الطعام منذ 3 أسابيع

أبو ظبي / الخليج 365
أعلنت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، أن الناشط الحقوقي الإماراتي، أحمد منصور (49 عامًا)، ينفذ إضرابًا عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع؛ احتجاجًا على ظروف سجنه؛ إثر إدانته بـ"نشر معلومات مغلوطة وإهانة الإمارات ورموزها".
وقالت منظمة العفو (حقوقية غير حكومية، مقرها لندن)، في بيان: "أحمد منصور مضرب عن الطعام لأكثر من ثلاثة أسابيع؛ احتجاجًا على ظروف سجنه ومحاكمته الجائرة".
وفي 2018، حُكم على منصور بالسجن عشر سنوات؛ لإدانته باتهامات عديدة، أبرزها "نشر معلومات كاذبة على منصات التواصل الاجتماعي، وإهانة مكانة دولة الإمارات ورموزها، وإلحاق الضرر بسمعة البلاد في الخارج".
ومنصور من أبرز ناشطي حقوق الإنسان في الإمارات، وهو أيضًا مدون، ونال جائزة "مارتن اينالز" للمدافعين عن حقوق الإنسان عام 2015.
وأوقفت السلطات الإماراتية، في مارس/ آذار 2017، منصور، وجرت محاكمته في مايو/ أيار 2018، وسط إدانات محلية ودولية.
وتعليقًا على أنباء عن إضراب منصور عن الطعام، في مايو/ آيار الماضي، قالت الإمارات إنه ليس مضرب عن الطعام، ويخضع بشكل دوري للفحوصات الطبية اللازمة، ويتمتع بصحة جيدة، على حد قولها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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