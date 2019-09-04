السعودية تبحث مع رمز مسيحي بارز "تعزيز التسامح بين أتباع الأديان"

الرياض/ الخليج 365

بحثت السلطات السعودية مع رمز ديني مسيحي بارز، الأربعاء، تعزيز الحوار والتسامح بين أتباع الأديان.

جاء ذلك خلال لقاء بين وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، والممثل الشخصي لرئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان، المطران جبريل، بجدة، وفق وكالة الأنباء الرسمية السعودية.

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وبحث الجانبان "تعزيز الحوار والتسامح بين أتباع الأديان، والتأكيد على أهمية نبذ العنف والتطرف والإرهاب، وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم".

ونقل رجل الدين المسيحي "رسالة شفهية من رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان (إيرونيموس الثاني) إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان". دون تفاصيل أكثر.

وخلال العامين الماضيين، تشهد السعودية مرحلة انفتاح شاملة، تضمنت تغييرات واسعة في سياسات المملكة بمجالات عدة، أبرزها دور المرأة في المجتمع، والتواصل مع الأديان الأخرى، والانفتاح على الفنون والترفيه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.