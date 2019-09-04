كيف يمكن محاربة احتباس السوائل بالجسم؟ 

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
كشف المركز الاتحادي للتوعية الصحية أن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يؤدي إلى توسع الأوعية الدموية، ما يتسبب في تراكم المزيد من السوائل في الأنسجة، مشيراً إلى أن احتباس السوائل يهاجم المرأة خاصةً في النصف الثاني من الدورة الشهرية.
وأضاف المركز أنه يمكن محاربة احتباس السوائل بالجسم بالتغذية السليمة، والامتناع عن تناول السكر والملح مدة أسبوع، مع الإكثار من الخضروات، والفواكه الغنية بالبوتاسيوم، الذي يعمل على إدرار البول مثل الموز، والأناناس، والكيوي، والجزر، والفلفل الأحمر، والكرنب، والشمر، والكرفس، والطماطم.
وإلى جانب التغذية السليمة يمكن مواجهة احتباس السوائل بالجسم بالمواظبة على الأنشطة الحركية والحمامات التبادلية أي ساخن وبارد، والتخلي عن الملابس الضيقة، ورفع الساقين لأعلى من وقت إلى آخر.
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