دراسة تكشف مخاطر الجلوس يومياً لأكثر من 12 ساعة 

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة حديثة من جامعة كاليفورنيا أنه إذا زاد الجلوس يومياً عن 12 ساعة فإنه في حد ذاته عامل خطر صحي مستقل لعدة أمراض مزمنة.

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وبحسب الدراسة التي نشرتها "أمريكان جورنال أوف إبديمولوجي" تزداد مخاطر الجلوس على صحة القلب والشرايين كلما زادت الجلسة الواحدة عن 60 إلى 90 دقيقة من دون وقوف أو حركة.

ويمتد تأثير الجلوس السلبي إلى مشاكل المفاصل بداية من الرقبة وحتى الوركين والركبتين، وزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان، وارتفاع ضغط الدم، ودوالي الساقين، والسكري، والبدانة.