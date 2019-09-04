دراسة: السُمنة قد تساهم بإضعاف حاسة الذوق لدى الإنسان

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة فرونتيرز الطبية، بأن السُمنة قد تساهم بإضعاف حاسة الذوق لدى الإنسان.



ووفقاً للبحث فإن حاسة الذوق تتغير مع ازدياد الوزن، وذلك لأن السمنة تغير استجابة حاسة الذوق لدينا في الدماغ.

ولاحظ فريق من الباحثين بأن السمنة لها تأثير سلبي على الاستجابة لمحفزات التذوق في النواة الجرثومية، وهي جزء من الدماغ يشارك في معالجة حاسة الذوق.

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وقد أجريت التجارب على الفئران، ولوحظ بأن الاستجابة لمحفزات التذوق من خلايا الدماغ لدى الفئران المصابة بالسمنة قد انخفض بشكل ملحوظ عند تناولها لأطعمة غنية بالدهون.

ووجد الباحثون بأن استجابات الفئران البدينة للتذوق قد تناقصت بشكل ملحوظ، وباتت مدتها أقصر، مقارنة بالفئران التي لا تعاني من البدانة.

وبحسب الباحثين فإن تطبيق التجارب ذاتها على البشر قد يكون له نتائج مختلفة من فرد إلى آخر، ولكن النتائج ستكون متشابهة إلى حد ما من حيث الاستجابة، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا".