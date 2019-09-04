دبي - بواسطة محمد فارس IFA 2019: آيسر تكشف عن جهاز الألعاب Predator Thronos Air بسعر 13,999$ وجهازي Predator Triton © Tech World قدمت بواسطة

ضمن معرض IFA 2019 آيسر تكشف عن جهاز الكمبيوتر المخصص للألعاب Predator Thronos Air بسعر يبدأ من 13,999$.

كشفت شركة آيسر ضمن معرض الأجهزة الإلكترونية IFA 2019 في العاصمة الألمانية برلين، عن جهاز الألعاب Predator Thronos Air المصمم بشكل مختلف عن باقي الأجهزة بحيث يقدم جميع ما يحتاجه اللاعب في مكانٍ واحد. وهذه النسخة تأتي بسعر 13,999$ كسعر مخفف عن النسخة الأولى Predator Thronos التي أطلقتها في معرض العام الماضي بسعر وصل 20,000$.

ويأتي الجهاز على شكل كرسي متحرك بجسم فولاذي مع قوس معدني كبير يربط الشاشات في الأمام مع باقي أجزاء الجهاز.

ويحتوي الجهاز على ثلاث شاشات في الأمام بتقنية عالية، مع أحدث مواصفات لازمة لخوض أفضل تجربة ألعاب في مكان مريح.

ويمكن القول أن Predator Thronos Air لا يختلف كثيرًا عن سابقه من حيث المواصفات الداخلية والشكل الخارجي، إلا أن الاختلاف الأساسي يمكن قدومه بحجم أصغر فيما يعمل القوس الكبير في الأعلى يدويًا بدلًا من طريقة العمل الأوتوماتيكية في النسخة السابقة.

يجدر القول أن الجهاز سيكون متاحًا في أوروبا والولايات المتحدة وكندا خلال الربع الأخير من هذا العام 2019.

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آيسر تعلن عن أجهزة Predator Triton 500 و Predator Triton 300

على الجهة الأخرى وفي حال لم تكن مهتمًا بدفع 13,999$ للحصول على جهاز ألعاب (مثلما الحال مع الغالبية العظمى) يمكنك الحصول على جهاز مخصص للألعاب من آيسر بمواصفات أقل من خلال الاختيار بين أحدث نسخ من لابتوب Predator Triton 500 أو لابتوب Predator Triton 300.

يأتي الجهاز الأول مع شاشة 15.6 بوصة بدقة 1080 بكسل وسرعة 300 هرتز، ومعالج رسومات RTX 2080 Max-Q من نفيديا.

كما يأتي بمعالج إنتل Core i7 الجيل التاسع وذاكرة رام حتى 32 جيجابايت ووحدة تخزين SSD بسعة تصل 512 جيجابايت.

وبخصوص السعر فهو ليس منخفضًا بكل تأكيد، لأنه سيكون 2,800$ وسيتم إطلاقه في السوق في شهر ديسمبر نهاية العام.

أما الجهاز الثاني، فهو يأتي مع شاشة بقياس 15.6 بوصة بنفس القوة، ويضيف معه معالج إنتل الجيل التاسع Core i7 مع معالج رسومات GTX 1650 من نفيديا، وكذلك ذاكرة رام تصل 32 جيجابايت مع إمكانية إضافة وحدتي تخزين داخليتين من نوع SSD بسعة تصل 1 تيرا بايت.

التدوينة IFA 2019: آيسر تكشف عن جهاز الألعاب Predator Thronos Air بسعر 13,999$ وجهازي Predator Triton ظهرت أولاً على عالم التقنية.