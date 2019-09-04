شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل أكثر من 40 ألف لاجئ سورى من اسطنبول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتكلي، اليوم الأربعاء، إنه تم ترحيل أكثر من 40 ألف لاجئ سوري من اسطنبول إلى المخيمات، وإلى المحافظات التركية الأخرى.
وأضاف تشاتكلي - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم - أنه "تم إرسال أربعة آلاف و 606 مواطنين سوريين، لا يملكون أي تسجيل في اسطنبول، إلى مخيمات اللاجئين، وتم طرد 35 ألف سوري من المسجلين في محافظات تركية أخرى، من اسطنبول إلى أماكن تسجيلهم في تركيا.
وأشار تشاتكلي إلى أن 1305 من اللاجئين السوريين غادروا اسطنبول طوعًا، متوجهين إلى سوريا.
وكانت إدارة محافظة اسطنبول قد أعلنت - في وقت سابق - أنه يجب على اللاجئين السوريين غير المسجلين في هذه المحافظة، مغادرتها قبل حلول 20 أغسطس.
يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، استقبلت تركيا حوالي 3.6 مليون لاجئ من سوريا. وتم بناء أكثر من 20 مخيمًا للاجئين في 10 مقاطعات تركية.
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