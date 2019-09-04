شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وأسبانيا يبحثان التعاون العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحث وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، اليوم الأربعاء ، مع السفير الاسباني في بغداد خوان خوسي اسكوبا، التعاون العسكري والعلاقات المتطورة بين البلدين.

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وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن الشمرى أشاد بجهود الحكومة الاسبانية في مساندة حكومة بغداد وجيشها في الحرب على الإرهاب، فيما نوه السفير الإسباني بعمق العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.

يشار إلى أن إسبانيا هي إحدى دول التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث قامت بتدريب الوحدات المقاتلة التي أسهمت في صنع النصر على التنظيمات الإرهابية.