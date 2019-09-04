دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ProArt Display شاشة أسوس الأولى عالمياً المخصصة للمحترفين بدقة 4K

كشفت شركة أسوس عن شاشتها الأحدث من سلسلة ProArt Display ذات المواصفات الراقية PA32UCG، لتكون نداً شرساً لشاشة المحترفين من آبل Pro Display XDR.

الشاشة الجديدة PA32UCG من أسوس تأتي قياس 32 بوصة وتعد الأولى عالمياً المخصصة للمحترفين بدعم تقنية عرض 4K حسب ما صرحت الشركة، مع كونها توفر قوة إضاءة تصل 1600نت مع معدل تحديث شاشة 120 هيرتز.

فيما أكدت الشركة أن شاشة PortArt الجديدة تتمتع بدقة عرض عالية حيث أنها تمللك 1,152 ميني ليد في الإضاءة الخلفية مما يجعلها تصل لدقة منتاهية في عرض التباين بين الألوان الساطعة والمظلمة في الصورة، كما أنها تدعم معايير دقة HDR الثلاثة (HDR10 و HLG و Dolby Vision).

وتحتوي الشاشة على ثلاثة مخارج Thunderbolt 3 ومنفذ للعرض بالإضافة لثلاث مخارج HDMI ومجمع منافذ USB، أما بالنسبة للسعر فلم تقم أسوس بالكشف عنه بعد، مع توقعات بطرحها في السوق مع حلول الربع الأول من العام القادم 2020.

مع العلم ان شركة أسوس تمتلك خطوط إنتاج أخرى من شاشاتها الراقية، حيث أن ProArt Display PA32UCG تعتبر مكملة لها مع شاشات أخرى بقياسات مختلفة تشمل شاشة PQ22UC قياس 21.6 بوصة وشاشة PA27UCX قياس 27 بوصة وشاشة PA32UCX بقياس 32 بوصة.

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والجدير بالذكر أنه لم يتم التأكيد بعد على موعد طرح شاشة آبل المنافسة “Pro Display XDR ” في السوق؛ والذي ربما قد يتوافق مع موعد طرح شاشة أسوس مع العلم أن سعر الأولى 5000 ألاف دولار.

المصدر

أسوس

التدوينة ProArt Display شاشة أسوس الأولى عالمياً المخصصة للمحترفين بدقة 4K ظهرت أولاً على عالم التقنية.