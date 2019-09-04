شكرا لقرائتكم خبر عن بلاك روك لإدارة الصناديق تفتح مكتبا فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فتحت بلاك روك، أكبر مدير صناديق في العالم، مكتبا في السعودية، لتمضي قدما في خطط للاستفادة من برنامج إصلاح حكومي طموح ،وقالت متحدثة باسم الشركة إن مكتب الرياض افتتح حديثا ويرأسه يزيد المبارك، الذي عمل سابقا لدى مورجان ستانلي وجدوى للاستثمار، بحسب صفحته على موقع لينكد إن.

Advertisements

وتعد شركة "بلاك روك" الأمريكية العملاقة، والتى يقع مقرها الرئيسى فى مدينة نيويورك، العاصمة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، أكبر شركة لإدارة الأصول المالية فى العالم، بحجم أصول مدارة يصل إلى نحو 5.7 تريليون – ألف مليار – دولار.

وتأسست "بلاك روك" عام 1988 فى الأساس كشركة متخصصة فى إدارة المخاطر وإدارة الأصول والاستثمارات، وتعمل فى 30 دولة حول العالم، عن طريق 70 مكتبًا ولها عملاء فى 100 دولة فى العالم.