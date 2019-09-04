"سلامة" يطلب بنودا إضافية لولاية البعثة الأممية بليبيا

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى إقرار بنود إضافية لولاية بعثته، لدعم وقف إطلاق النار ومنع تدفق السلاح.

جاء ذلك في إفادة سلامة، عبر دائرة تلفزيونية من العاصمة الليبية طرابلس، لمجلس الأمن الدولي، في جلسة عقدها بالمقر الدام للأمم المتحدة بنيويورك، حول "الحالة في ليبيا".

وقال "سلامة"، "أشجع هذا المجلس على النظر في وضع أحكام إضافية في ولاية البعثة، بما يعزز القدرة على وقف العنف الذي يتفاقم بسبب إمدادات الأسلحة والذخائر، وانتهاكات حظر تصدير السلاح، التي تتواصل من قبل جميع أطراف النزاع".

وأضاف "يؤسفني أن حظر تصدير السلاح لم يكن فعالا، خصوصا منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي"، تاريخ إطلاق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، عمليته العسكرية للسيطرة على طرابلس.

وأعلن "سلامة"، اعتزامه التوجه إلى المغرب قريبا (دون تحديد موعد دقيق)، في إطار "حملة مكثفة مع أصحاب المصلحة الدوليين، لتنظيم اجتماع مع الأطراف الليبية المعنية".

وشدد على أنه "بدون التزام كل الجهات الخارجية سيتواصل هذا النزاع".

ودعا إلى "مواصلة جهود الوساطة وإيصال المساعدات الإنسانية".

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ولفت إلى أنه في مثل هذا اليوم، "أطلق حفتر عمليته العسكرية للسيطرة على طرابلس، ما أوقف العملية السياسية وأسقط الدولة في أتون النزاع من جديد".

وفي السياق نفسه، حذر "سلامة"، من "كارثة" محدقة قد تقود منطقة شمال إفريقيا بأسرها إلى الفوضى، في حال استمرار مضاعفة الدعم العسكري لأحد أطراف الصراع بليبيا.

وقال إن "ليبيا تواجه اثنين من السيناريوهات المقلقة للغاية؛ الأول؛ مواصلة النزاع واستمرار قتل الليبيين، وتزايد التهديدات الإرهابية العابرة للحدود".

فيما يتمثل الثاني في "مواصلة مضاعفة الدعم العسكري لأحد أطراف الصراع (اللواء المتقاعد خليفة حفتر أو حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا)، سيؤدي إلى كارثة محدقة تقود إلى سقوط المنطقة بأسرها في الفوضى".

وتابع: "لدينا الآن أكثر من 120 ألف مشرد (نازح)، أطالب مجلس الأمن بضرورة إدانة القصف العشوائي للمدنيين، خاصة في بلدة مرزق الجنوبية (جنوب غرب)، حيث مازال الوضع مروعا، وهناك هجمات جوية محددة الهدف (لطيران حفتر) أودت بحياة أكثر من 40 شخصا".

وأعرب عن "القلق الشديد من محاولات الحكومة الشرقية (المؤقتة/ التابعة لحفتر) غير المعترف بها للسيطرة على المناطق الشرقية، وإجراء انتخابات في مدن شهدت بالفعل هياكل منتخبة، الأمر الذي سيؤدي الي تفتيت تلك الهياكل المنتخبة وإضعافها".

وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ هي بعثة سياسية خاصة متكاملة تم إنشاؤها في 16 سبتمبر/أيلول 2011 بقرار مجلس الأمن رقم 2009.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.