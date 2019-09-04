الجيش التركي يجري دوريات بين نقاطه بـ"خفض التصعيد" شمالي سوريا

أجرت القوات المسلحة التركية دوريات في نقاط المراقبة التابعة لها في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.
وتواصل القوات المسلحة التركية دورياتها في منطقة خفض التصعيد بموجب اتفاق بين تركيا وروسيا إيران، في 14 فبراير/ شباط الماضي في مدينة سوتشي الروسية.
وأفاد مراسل الخليج 365، بأن قافلة عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية عبر الحدود ظهر الأربعاء، ووصلت إلى نقطة المراقبة رقم 7 في بلدة تل طوقان بريف إدلب.
وبعد وصول القافلة إلى تل طوقان غادرتها واتجهت نحو نقطة المراقبة رقم 8 في قرية السرمان التابعة لمدينة معرة النعمان، حيث توقفت هناك.
ونشرت تركيا 12 نقطة مراقبة في منطقة خفض التصعيد بموجب تفاهمات "أستانة"، فيما أنشأت روسيا 10 نقاط في محيط المنطقة.
وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر/ أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية حيال تثبيت خفض التصعيد في المنطقة المذكورة.
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