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صحيفة الخليج الالكترونية
قدَّم نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، الشكر للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على عملهم المتواصل من أجل استقرار الدولة اليمنية.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب هاني بن بريك: «شكر السعودية هو شكر للإمارات، وشكر الإمارات هو شكر للسعودية، نشكر السعودية والإمارات وكل رجالهم الذين يعملون مواصلين الليل بالنهار منذ انطلاقة عاصفة الحزم وتحملوا كل الصعاب إخلاصًا لله وقياما ووفاء بالمهام المُوكَلة من القيادتين الرشيدتين».
وأمس الثلاثاء، وصل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، مدينة جدة، بناء على دعوة وزارة الخارجية.
ويأتِي وصول وفد «الانتقالي»، من أجل التشاور مع الحكومة اليمنية بوساطة سعودية؛ لإنهاء أزمة جنوبي اليمن.
ومؤخرًا، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، على العاصمة المؤقتة عدن ومناطق جنوبية أخرى، فيما تتهم الحكومة اليمنية المجلس بالانقلاب على السلطات الشرعية.
وفي وقتٍ سابق، دعت المملكة العربية السعودية المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية، إلى الحوار لحل أزمة جنوب اليمن، ووقف التصعيد هناك
كانت هذه تفاصيل خبر #الانتقالي_الجنوبي بـ #اليمن يوجّه الشكر لـ #السعودية والإمارات على جهودهما من أجل استقرار البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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