أمريكا: فرض عقوبات على شبكة تهريب نفط إيرانية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة تهريب نفط إيرانية.

وذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية إضافة شركات للشحن ولتجارة النفط وعدد من الناقلات النفطية إلى قائمة العقوبات.

وفرضت أميركا عقوبات على 16 كياناً و10 أفراد، ووضعت 11 سفينة على قائمة سوداء.

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وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إن من بين الأفراد المستهدفين وزيراً إيرانياً سابقاً للنفط وابنه. وأضافت أن الشركات المستهدفة تشمل شركة هندية تملك حصة في الناقلة الإيرانية “أدريان داريا1” التي كان اسمها “غريس1″، وتجوب مياه البحر المتوسط منذ أن أفرجت سلطات جبل طارق عنها.

وتزامن فرض العقوبات مع إعلان إيران أنها ستقلص التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق النووي ما لم تخفف واشنطن من ضغوطها.

وقالت واشنطن إن الحرس الثوري الإيراني استخدم شبكة لنقل نفط بمئات الملايين من الدولارات خلال العام الأخير لمصلحة رئيس النظام السوري بشار الأسد وحزب الله وآخرين.