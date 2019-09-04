الإمارات: وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي أولوية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، الدكتور أنور قرقاش أن وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي هي الأولوية التي يجب التركيز عليها مشيدًا بدعوة المملكة الأطراف اليمنية للحوار في جدة.
وقال قرقاش: نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي، وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية، والشكر والتقدير للملكة العربية السعودية الشقيقة على قيادة التحالف سياسيًا وعسكريًا بحرص وحنكة واقتدار.
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