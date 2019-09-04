إسرائيل تهدد بالهجوم على أهداف تخدم المدنيين داخل لبنان

أجرى وزير الخارجية والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حوارا مع إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، مساء اليوم، الأربعاء، هدد فيه حزب الله بمعاودة مهاجمة لبنان مرة ثالثة.

وأوضحت الإذاعة العبرية أن كاتس باعتباره أحد أعضاء المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) يهدد "حزب الله".

وقال يسرائيل كاتس:

إذا هاجم حزب الله إسرائيل من لبنان، سنهاجم أهدافا مزدوجة، أي شئ يمكن أن يخدم حزب الله والسكان المدنيين اللبنانيين.