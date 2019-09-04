موعد جديد لإعادة فتح منفذ القائم بين العراق وسوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

كشف فرحان محمد الدليمي عضو مجلس محافظة الأنبار عن تحديد موعد جديد لافتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا، الواقع غربي الأنبار العراقية.

وقال الدليمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "تقرر تغيير موعد إعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا"، وأشار إلى أن سبب ذلك يعود إلى "وجود أعمال لم تنجز حتى الآن، ما دعا الجهات المعنية إلى تمديد فترة العمل لإنجاز المشروع".

وأضاف الدليمي، أن "الموعد الجديد سيكون يوم الـ10 من سبتمبر الحالي بدلا من الموعد السابق في 7 سبتمبر.

وأكد أن "العمل جار على قدم وساق من أجل افتتاح المنفذ في الموعد الجديد".

وأوضح أن "الحكومة العراقية المركزية تتابع عمليات الإنجاز وتعمل على الإسراع بافتتاح المنفذ بعد إنجاز معظم مراحل المشروع".

Advertisements

وسبق أن دعت الحكومة السورية أكثر من مرة نظيرتها العراقية إلى تكثيف الجهود لإعادة فتح المنفذ الحدودي بين البلدين، والذي يمتد من قضاء القائم في الجانب العراقي إلى مدينة البوكمال على الطرف السوري.

ويرتبط العراق مع سوريا بثلاثة معابر رسمية، تحمل تسميات مختلفة على الجانبين، هي القائم من الجانب العراقي، الذي يقابله البوكمال في الجانب السوري، والوليد من جانب العراق، ويقابله التنف على الجانب السوري، ومعبر ربيعة من الجانب العراقي، يقابله اليعربية في سوريا.

وأغلقت المعابر الثلاثة إثر سيطرة تنظيم "داعش"، على مناطق شمالي وغربي العراق خلال العامين 2013 و2014، إضافة إلى مناطق شاسعة في الطرف الآخر من الحدود السورية.

المصدر: "السومرية نيوز"