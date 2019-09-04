شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطلق أكبر حاضنة تجارية مفتوحة للشباب فى الامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مبادرة "محطة الشباب" إحدى مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .

وستكون بمثابة أكبر حاضنة تجارية مفتوحة موزعة على المراكز التجارية والأسواق والمطارات والمرافق الثقافية والسياحية في الدولة، فضلا عن توفير مساحات مجانية مجهزة بالخدمات والأدوات الأساسية لدعم إطلاق المشاريع الناشئة الجديدة في أفضل المواقع الحيوية لمساعدة الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة.