شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: نضع اللمسات النهائية لقانون المقيمين بصورة غير قانونية "البدون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم "إنه اجتمع اليوم الأربعاء مع الجهات الحكومية المعنية لأخذ وجهات النظر في وضع اللمسات النهائية لقانون المقيمين بصورة غير قانونية "البدون"؛ وذلك لتقديمه قبل بداية دور الانعقاد المقبل".

وأضاف الغانم - في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة - أنه بناء على دعوة وجهها، تم عقد اجتماع مع الجهات الحكومية المعنية، لأخذ وجهات النظر فيما يتعلق بالقانون والمسودة الأولية التي تم الانتهاء منها.. موضحا أن الاجتماع مع الجهات الحكومية، عقد للاستماع إلى كافة وجهات النظر، لافتا إلى أنه سيجتمع في القريب العاجل مع عدد من جمعيات النفع العام، ومجموعة من الناشطين والناشطات فيما يخص هذه القضية؛ للاستماع أيضا لوجهات نظرهم.

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وأشار إلى أنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية لهذا القانون، على أن يقدم قبل بداية دور الانعقاد المقبل، ليتم إقراره بأغلبية نيابية، مبينا أن الاجتماع عقد بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي، ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم قد صرح في 21 يوليو الماضي بأن هناك تنسيقا نيابيا حكوميا لإيجاد حل تشريعي جذري وشامل لقضية المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد خلال فترة الصيف، بما لا يمس الجنسية والهوية الوطنية، ويراعى فيه الجوانب الإنسانية لهم.. وأضاف أن هذا الحل سيبدأ بتشريع يصادق عليه مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد المقبل، أو دورة طارئة إن احتاج الأمر لذلك، موضحا أن هذا التحرك يأتي بناء على توجيهات واضحة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.