ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن حريقا نشب مساء أمس الثلاثاء في مركب خشبي مخصص للنقل البحري. ​وأشارت الصحيفة إلى أن الحريق تسبب في احتراق وتلف أكثر من 100 مركبة متنوعة، ولفتت إلى أن فرق إدارة الدفاع المدني في إمارة الشارقة تمكنت من إخماد الحريق دون تسجيل أية إصابات. وقالت الصحيفة إن عمليات التبريد استمرت لساعات، وتم إحالة موضوع الحريق للشرطة لمعرفة أسباب الحريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... حريق ضخم يتلف 100 مركبة في ميناء الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.