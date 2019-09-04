- 1/2
- 2/2
© REUTERS / FAWAZ SALMAN
وأوضح المستشار أن "ما يحدث هو أن مسؤولين في الدولة يعقدون جلسات مع قيادات سعودية في مدينة جدة لشرح وجهات النظر الحكومية إزاء ما حدث من انقلاب وتمرد مسلح مدعوم من دولة الإمارات المتحدة".
وأكد الرحبي أنه "لم يتم أي حوار مع الانتقالي ولن يتم أي حوار مع ميليشيات الانتقالي قبل أن يتم انسحاب كامل من مؤسسات الدولة وتسليم مقار الحكومة للدولة وتعود الشرعية".
مشيرا إلى أن "أي ضغوط على الشرعية من أجل دخول في أي مشاورات قبل انسحاب ميليشيات الانتقالي من مؤسسات الدولة لن يقبل بها الشعب، وسوف يكون هناك مواقف ضد أي شرعنة لانقلاب عدن".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار وزير الإعلام اليمني: لا حوار مباشر أو غير مباشر مع "ميليشيات الانتقالي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.