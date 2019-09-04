عزل 11 سودانيًا بمطار القاهرة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

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كتب- طه عبيد:

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، 11 راكبًا سودانيًا فور وصولهم من الخرطوم، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

وذكرت مصادر بالمطار، الأربعاء، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة شركة "بدر" القادمة من الخرطوم، فوجئت الدكتورة نورهان عبد الواحد طبيبة الحجر الصحي بعدم حمل 11 راكبًا سودانيًا من أعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى.

أمر الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى المستشفى بعدة سيارات إسعاف من المطار لعمل الفحوصات اللازمة.