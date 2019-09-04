شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: ميليشيا الحوثى أطلقت صاروخا بالستيا من صعدة سقط داخل المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد الركن تركى المالكى إن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت اليوم الأربعاء صاروخًا بالستياً من محافظة "صعدة/ مديرية سحار" وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضى اليمنية فى محافظة "صعدة/ مديرية الصفراء".

وأشار العقيد المالكى فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى استمرار المليشيا الحوثية فى انتهاك القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والمنشأت المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمنى.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة فى اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمنى، وحماية الأمن الإقليمى والدولى .