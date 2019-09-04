شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يدعم مسار التنقيب عن النفط والغاز واستعداد لبنان لتقديم التسهيلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، عن دعمه الكامل لمسار العمل الجارى فى شأن التحضير للقيام بحفر أول بئر استكشافى للنفط والغاز داخل المياه الإقليمية اللبنانية بالبحر المتوسط.

جاء ذلك خلال استقبال الحريرى، ظهر اليوم، لمدير عام شركة توتال الفرنسية فى لبنان ريكاردو دار، لاستعراض التحضيرات الجارية للقيام بحفر أول بئر استكشافى.

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وأكد الحريرى الاستعداد الكامل للدولة اللبنانية لتقديم كافة التسهيلات مع الوزارات والإدارة المعنية للمباشرة بعملية التنقيب.

يشار إلى أن تحالفا تقوده شركة توتال الفرنسية ويضم إينى الإيطالية ونوفاتك الروسية، قد حاز على موافقة الدولة اللبنانية لبدء أعمال الحفر والاستكشاف والاستخراج داخل عدد من البلوكات (التجمعات) النفطية داخل المياه الإقليمية اللبنانية، والبالغ عددها 10 بلوكات، حيث ينتظر أن تبدأ شركة أمريكية بأعمال الحفر الاستكشافى فى البلوك الرابع خلال شهر نوفمبر المقبل، يليه الحفر فى البلوك التاسع مطلع العام المقبل.