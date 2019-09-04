شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا بالمملكة يشيد بجهود البحرين فى ضمان حقوق أطراف العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين رودى دروموند، بالأنظمة والقوانين التى تعتمدها مملكة البحرين ممثلة فى هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لضمان حقوق أطراف العمل، وعلى القوانين والأنظمة المتبعة فى حماية العمالة الوافدة والضمانات التى يقدمها لهم القانون المتطابقة مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود انعكست ايجابًا على مكانة البحرين الدولية فى مجال العمالة الوافدة.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء البحرين، جاء ذلك لدى استقبال الرئيس التنفيذى لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبدالله العبسى بمكتبه بمقر الهيئة اليوم سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين رودى دروموند؛ وذلك بمناسبة تعيينه سفيرًا جديدًا لبلاده.

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ورحب العبسى بالسفير البريطانى الجديد متمنيًا له التوفيق فى مهامه الجديدة بما يصب فى تعزيز بالعلاقات الثنائية والتعاون بين المملكتين بمختلف المجالات ومنها أنظمة العمالة ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

وخلال اللقاء شرح العبسى للسفير البريطانى، فكرة تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل، والدور الذي تقوم به كونها أحد مشاريع الإصلاح الاقتصادى فى تنظيم العلاقة بين أطراف الانتاج وتقديم خدمات رسمية عالية الجودة تساهم فى منح الاقتصاد البحريني الحيوية، ومتناولاً الخطوات التنفيذية التى اتخذت لإصلاح سوق العمل المحلية خلال السنوات الماضية.

كما بحث الاجتماع الجهود التي تبذلها مملكة البحرين فى مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وخطط المملكة للحفاظ على الريادة في هذا المجال إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة فى نقل خبراتها وتجاربها إلى دول المنطقة، لاسيما وأن البحرين باتت نموذجًا رياديًا فى التصدى لهذه الجريمة.