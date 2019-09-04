شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عراقى يكشف عن تحديد موعد جديد لافتتاح منفذ القائم الحدودى مع سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عضو مجلس محافظة الأنبار العراقية فرحان محمد الدليمى عن تحديد موعد جديد لافتتاح منفذ القائم الحدودى مع سوريا الواقع غربى الأنبار، ليكون 10 سبتمبر الجارى بدلًا من 7 سبتمبر.

وأوضح الدليمى - فى تصريح أوردته قناة (السومرية) العراقية اليوم الأربعاء، أن سبب تغيير الموعد يعود إلى وجود أعمال لم تُنجز حتى الآن، ما دعا الجهات المعنية إلى تمديد فترة العمل لإنجاز المشروع.

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وأشار إلى أن الحكومة العراقية المركزية تتابع عمليات الإنجاز، وتعمل على الإسراع فى افتتاح المنفذ بعد إنجاز معظم مراحل المشروع.

وكانت الحكومة السورية قد دعت العراق أكثر من مرة إلى تكثيف الجهود لإعادة فتح المنفذ الحدودى بين البلدين، والذى يمتد من قضاء القائم فى الجانب العراقى إلى مدينة البوكمال على الطرف السورى.