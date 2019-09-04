شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: حكومة اليمن تبدأ محادثات غير مباشرة مع الانفصاليين الجنوبيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول يمنى، اليوم الأربعاء، إن مسؤولين من الحكومة بدأوا محادثات غير مباشرة مع الانفصاليين الجنوبيين الذين تدعمهم الإمارات فى مدينة جدة السعودية بهدف إنهاء القتال فى عدن وغيرها من محافظات جنوب اليمن.
كان مسؤول إماراتى صرح فى وقت سابق أن بلده على ثقة فى أن اجتماع جدة سينجح فى توحيد الجانبين ضد ما أطلق عليه الانقلاب الحوثى.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: حكومة اليمن تبدأ محادثات غير مباشرة مع الانفصاليين الجنوبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.