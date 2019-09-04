شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: حكومة اليمن تبدأ محادثات غير مباشرة مع الانفصاليين الجنوبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول يمنى، اليوم الأربعاء، إن مسؤولين من الحكومة بدأوا محادثات غير مباشرة مع الانفصاليين الجنوبيين الذين تدعمهم الإمارات فى مدينة جدة السعودية بهدف إنهاء القتال فى عدن وغيرها من محافظات جنوب اليمن.

كان مسؤول إماراتى صرح فى وقت سابق أن بلده على ثقة فى أن اجتماع جدة سينجح فى توحيد الجانبين ضد ما أطلق عليه الانقلاب الحوثى.