شكرا لقرائتكم خبر عن على بن حسن جعفر يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم للسعودية بجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم السفير السعودى فى السودان، على بن حسن جعفر، أوراق اعتماده لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، فى العاصمة جوبا، سفيرا -غير مقيم- لدى جوبا خلال حفل رسمى أقيم بهذه المناسبة.

ونقل السفير السعودى لرئيس جنوب السودان، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لجمهورية جنوب السودان، بمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله رئيس جنوب السودان تحياته لخادم الحرمين الشريفين.