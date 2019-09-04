شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد اجتماع اللجنة الدائمة للقانون الدولى الإنسانى العشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الدائمة للقانون الدولى الإنسانى فى المملكة العربية السعودية، برئاسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، اجتماعها الـ20, بحضور ممثلى الجهات الحكومية الأعضاء باللجنة.

ووفقا لما تم نشره على وكالة الانباء السعودية، جرى خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال واعتماده، وتم تقديم عرض عن أعمال اللجان وخاصة اللجنة القانونية وما تم خلال هذه الدورة من أنشطة، خاصة مشاريع الأنظمة المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى التي تعمل عليها اللجنة التى تمثل تأكيداً على التزام المملكة بتطبيق الالتزامات الدولية ذات الصلة كافة، كما جرى الاطلاع على أنشطة الجهات الأعضاء.

وناقش الاجتماع المبادرات التي تلقتها اللجنة من جهات دولية لعقد شراكات إستراتيجية والدعوات للمشاركة بفعاليات دولية مختصة بالقانون الدولى الإنسانى، حيث أكد المجتمعون أهمية مثل هذه الشراكات التي تدعم تحقيق أهداف اللجنة.

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ووجه الدكتور القاسم اللجنة الإعلامية بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لإعداد خطة لتكثيف الأنشطة الإعلامية المساندة والداعمة لمواقف المملكة بهذا الشأن تُظهر حرص والتزام المملكة بتطبيق ونشر القانون الدولى الإنسانى على الصُعد كافة وتتوافق مع أهداف اللجنة.

وأعرب رئيس اللجنة عن إدانته لجميع أشكال الانتهاكات التى تمارسها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من خلال الاعتداءات الإجرامية على أراضي المملكة سواء بالصواريخ البالستية أو بالطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بالقانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية, مشدداً على الرفض الكامل لأية اتهامات تُساق ضد المملكة جزافاً لا يتم التحقق والتثبت منها حسب المعايير الدولية.

وأكد ، بعد الاطلاع على نشاطات الأجهزة الحكومية الأعضاء - حرص المملكة بجميع أجهزتها المعنية على الالتزام بتطبيق مبادئ القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية وسعيها الحثيث لنشر المعرفة والوعى به على المستويات كافة.