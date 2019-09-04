التحالف: صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون سقط داخل صعدة باليمن

الرياض/ الخليج 365

قال التحالف العربي في اليمن، الأربعاء، إن صاروخا بالستيا سقط داخل أراضي اليمن عقب إطلاقه من الحوثيين.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، إن جماعة الحوثي أطلقت اليوم صاروخا بالستيا من مديرية سحار بمحافظة صعدة.

وأوضح أنه "سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في مديرية الصفراء بالمحافظة ذاتها".

وتحدث المالكي عن استمرار "جماعة الحوثي"، في "انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين والأعيان المدنية".

وأوضح أنها "تهدد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني".

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ودأب الحوثيون، على إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ بالستية باتجاه السعودية، في حين يعلن التحالف التصدي لتلك الطائرات وتدميرها.

بينما لم يعلق الحوثيون على تلك التطورات على الفور من خلال وكالة "سبأ" أو قناة "المسيرة" التابعتين لهما.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، بحسب تقديرات أممية منتصف يونيو/ حزيران الماضي.

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