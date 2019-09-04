برلمانية تركية: أنقرة ستقدم الدعم لإعادة إعمار العراق

بغداد/ الخليج 365

قالت أسومان أردوغان رئيسة المجموعة التركية في الجمعية البرلمانية الآسيوية (APA، إنه ينبغي أن تكون العلاقات بين تركيا والعراق بمستوى جيد، مؤكدة أن بلادها ستقدم الدعم للعراق في إعادة أعماره.

جاء ذلك في تصريح للأناضول، الأربعاء، عقب اجتماع لجنة الخطة والموازنة للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد.

وأضافت البرلمانية التركية "لقد رأينا تقدما في إعادة إعمار العراق، نحن سعداء لهذا الوضع".

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وأشارت إلى أنه "يجب أن تكون علاقاتنا مع العراق الجار والشقيق جيدة. تركيا تقدم الدعم للعراق في قضية المياه، وإعادة الإعمار، وجميع القضايا الأخرى ".

ولفتت أسومان أردوغان إلى أن عقد اجتماع دولي في العراق يعتبر خطوة مهمة بالنسبة له، حيث أظهر باستضافته هذا الاجتماع أن كل شي يسير على ما يرام".

وبيّنت: "لقد أكدنا في كلمتنا أن العراق نجح في إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي نيابة عن البشرية جمعاء، ويحاول التغلب على آثار تدميره، وإن داعش لم يلحق الضرر بالعراق فحسب بل بالعالم أجمع".

وأردفت أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية قتلت عددا كبيرا من الناس في تركيا، والعراق، وفي مختلف مناطق العالم،". مؤكدة أن "بي كا كا" منظمة إرهابية يجب إدانتها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.