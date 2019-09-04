مقتل عسكري سعودي على الحدود الجنوبية المتاخمة لليمن

الرياض/ الخليج 365

أعلنت السعودية، الأربعاء، مقتل عسكري من قواتها على الحدود الجنوبية المتاخمة مع اليمن.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية،، "تمت الصلاة على الرقيب عبدالله بن مفرح، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي (المتاخم للحدود مع اليمن)".

ونقل على الفلقي، محافظ محايل السعودية (جنوب)، لأسرة الفقيد تعازي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

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ولم تتطرق "واس" إلى تفاصيل وتوقيت مقتل العسكري، غير أن جماعة "الحوثي" تعلن بشكل شبه يومي مقتل وجرح جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود، وعادة لا تعلق السعودية على تلك الأنباء.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، منذ سبتمبر / أيلول 2014، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات، وتتركز هجماتهم على الحد الجنوبي السعودي.

ومنذ مارس / آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.

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