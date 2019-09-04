المكافحة: ضبط 32 مليون قرص “إمفيتامين” ومتهمين من عدة جنسيات

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأربعاء، عن نجاح المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية -التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة- في إحباط محاولات تهريب أكثر من 32 مليون قرص «إمفيتامين» – 32.758.898- خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة من عام 1440ه.

وأوضح متحدث المكافحة، أن هذه الجهود جاءت بعد توفر معلومات عن مخطط لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة، واتخاذ التدابير الأمنية، لاستباق محاولات هذه العصابات لتهريب المواد المخدرة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة بالدول التي أكدت مصادر المعلومات استخدام أراضيها في عمليات التهريب؛ حيث أسفرت الجهود المشتركة لمتابعة ورصد المواد المخدرة عن التالي:

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ضبط (18.787.898) ثمانية عشر مليونًا وسبعمائة وسبعة وثمانين ألفًا وثمانمائة وثمانية وتسعين قرص “إمفيتامين” خلال شهر رمضان، بعد وصولها إلى المملكة، والقبض على المتورطين في التخطيط لها واستقبالها وعددهم (١٥) خمسة عشر متهمًا بينهم (٦) ستة سعوديين و(٤) أربعة من الجنسية التركية، و(٢) اثنين من الجنسية الباكستانية و(٢) من الجنسية الأردنية و(١) متهم واحد من الجنسية السورية.

ضبط (10.971.000) عشرة ملايين وتسعمائة وواحد وسبعين ألف قرص “إمفيتامين”، كانت في طريقها إلى المملكة خلال شهر شوال، وذلك بميناء دولة شقيقة.

ضبط (3.000.000) ثلاثة ملايين قرص “إمفيتامين”، كانت في طريقها إلى المملكة خلال شهر ذي القعدة، وذلك بميناء دولة صديقة.

وشدد على أن وزارة الداخلية تؤكد حرصها على التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة إلى المملكة بكافة الوسائل، ومتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الدولية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في كافة الدول الشقيقة والصديقة، واستباق محاولات هذه الشبكات الإجرامية باستهداف شباب الوطن بسمومها وإحباطها وتعقب المتورطين فيها.