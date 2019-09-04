“حساب المواطن” يعلن موعد إيداع الدفعة الـ22 لمستحقي الدعم

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن برنامج “حساب المواطن”، اليوم الأربعاء، أنه سيودع بعد 6 أيام الدفعة الثانية والعشرين لمستحقي الدعم من مستفيدي البرنامج.

وأوضح “حساب المواطن” أن إيداع الدفعة سيتم في اليوم العاشر من سبتمبر الجاري، والذي يصادف يوم الثلاثاء القادم.

وكان البرنامج قد أعلن في الثامن من الشهر الماضي إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، بمبالغ تجاوزت 2.6 مليار ريال لنحو 12.5 مليون مستفيد وتابع.