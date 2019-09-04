“دواء” جديد يعالج أخطر أمراض العصر خلال 3 أشهر فقط

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت شركة “ميديكس” عن علاج جديد رائد لشكل غير قابل للشفاء من سرطان الدم، وهو لوكيميا الأرومة اللمفاوية الحادة أو ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد، دون أن يترك أي أثر للمرض في المرضى.

وورد في بحث نشر في مجلة “نايتشر ميديسين”، مؤخرا أن الشركة قامت بتجربة العلاج الجديد في مستشفى “غريت أورموند ستريت” على 14 مريضًا يعانون من سرطان الدم اللمفاوي الحاد، بنوع من علاجات السرطان، الذي يستخدم الجهاز المناعي في الجسم ضد الخلايا السرطانية.

وبعد 3 أشهر فقط، شفي 12 مريضًا، مع الإشارة إلى أن معظم المرضى هم من الأطفال، حيث أصبح خمسة من هؤلاء المرضى خاليين تمامًا من السرطان، بتوفيق الله.

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وبحسب ما ذكرت صحيفة ذي صن البريطانية، فإن هذا العلاج الثوري عبارة عن نسخة سريعة المفعول من العلاج “كار – تي” CAR-T، الذي يعمل عن طريق أخذ خلايا الدم التي تساعد على الحماية من العدوى خارج الدم، وتعديلها وراثيًا في المختبر بحيث تكون أفضل بكثير في العثور على الخلايا السرطانية وقتلها، ثم إعادتها مرة أخرى في الدم لمحاربة السرطان.

وقال كبير الباحثين في الدراسة بيرس أمروليا: العلاج باستخدام كار-تي يعد مثالاً رائعًا على استخدام قوة الجهاز المناعي لاستهداف الخلايا السرطانية على وجه التحديد.

وأضاف: على الرغم من أن العلاج لا ينجح مع جميع المرضى، فإنه يوفر الأمل لهؤلاء الأطفال الذين نفدت لديهم الخيارات الأخرى، وهذه هي البداية فقط لهذا العلاج الجديد.

وعبّر “أمروليا” عن أمله في أن يتمكن، على مدى السنوات القليلة المقبلة، من تحسين العلاج لجعله أكثر أمانًا وفعالية، مضيفا أن الآثار الجانبية للعلاج بواسطة كار-تي يمكن أن تكون حادة، لذلك نأمل أن تساعد هذه التكنولوجيا الجديدة على التقليل من هذه الآثار.