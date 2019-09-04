صور.. #خادم_الحرمين يتسلم التقرير السنوي لـ #مؤسسة_النقد_العربي

الخليج - واس

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء، التقرير السنوي الخامس والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018م.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين في مكتبه بقصر السلام في جدة، وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ووكلاء المحافظ.

وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى دور مؤسسة النقد العربي السعودي المهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

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من جهته ذكر الدكتور أحمد الخليفي أن الاقتصاد السعودي حقق في عام 2018م تطورات إيجابية في معظم قطاعاته، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً نسبته 2.4% مقابل انكماش نسبته 0.7% في عام 2017م وارتفع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 3.1%، ونما الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 2.2%، وحافظت الأسعار على استقرارها بنسبة تضخم بلغت 2.5%