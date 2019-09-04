- 1/2
- 2/2
الخليج - سلمى القحطاني
رصدت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة عسير عدد من الملاحظات المتعلقة بالصحة العامة في أحد المطاعم التابعة لفندق شهير بمدينة أبها ، و ذلك ضمن الحملة الرقابية التي تستهدف المطاعم الفندقية .
وسجلت فرق الرقابة عدة مخالفات منها عدم وجود التراخيص اللازمة و مخالفة المبنى للأنظمة والاشتراطات المعمول بها علاوة على تجهيزاته ، بالإضافة عدم تطبيق شروط التعبئة والتخزين وتدني النظافة .
وعلى إثر ذلك تم سحب مجموعة من العينات المخبرية للأطعمة و ذلك لتحليلها والتأكد من صلاحيتها.
الجدير بالذكر فإن الأمانة طبقت لائحة الغرامات المالية بحدها الأعلى على المطعم .
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير تطبق لائحة الغرامات بحق مطعم احد الفنادق الشهيرة بأبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.