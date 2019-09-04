أمانة عسير تطبق لائحة الغرامات بحق مطعم احد الفنادق الشهيرة بأبها

الخليج - سلمى القحطاني

رصدت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة عسير عدد من الملاحظات المتعلقة بالصحة العامة في أحد المطاعم التابعة لفندق شهير بمدينة أبها ، و ذلك ضمن الحملة الرقابية التي تستهدف المطاعم الفندقية .

وسجلت فرق الرقابة عدة مخالفات منها عدم وجود التراخيص اللازمة و مخالفة المبنى للأنظمة والاشتراطات المعمول بها علاوة على تجهيزاته ، بالإضافة عدم تطبيق شروط التعبئة والتخزين وتدني النظافة .

وعلى إثر ذلك تم سحب مجموعة من العينات المخبرية للأطعمة و ذلك لتحليلها والتأكد من صلاحيتها.

الجدير بالذكر فإن الأمانة طبقت لائحة الغرامات المالية بحدها الأعلى على المطعم .