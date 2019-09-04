فيسبوك تحيل "Like" للتقاعد.. تعرف على السبب

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
تبدأ شركة فيسبوك الأمريكية قريبا إنهاء العمل بعداد الإعجاب "Like" لإبعاد المستخدمين عن الرقابة الذاتية، وعدم الشعور بالرضا.
وحسب موقع "تك كرانش" التقني، بدأ موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" بالفعل في اختبار هذا التحديث في 7 دول منها كندا والبرازيل.
الفكرة من هذه الخطوة، وفق الموقع التقني، هى حماية مستخدمي فيسبوك من المقارنة بين عدد الذين ضغطوا على "لايك" لما كتبوه بالآخرين ما قد يولد الإحباط أو عدم الشعور بالرضا الذاتي.
ورفضت "فيسبوك" الإعلان عن النتائج التي حصلت عليها من اختبار التحديث عبر "أنستقرام" أو أي جدول زمني لتنفيذ هذا التحديث.
وإذا قررت "فيسبوك" المضي قدما في هذا التحديث ربما تقوم بذلك تدريجيا، وقد تتراجع عنه إذا شعرت بتأثيره السلبي على عائدات الإعلان.
وترغب "فيسبوك" في إخفاء عدد مرات الإعجاب تجنبا لسيناريوهات بعض المستخدمين مثل "أنظر كم عدد اللايكات التي حصلت عليها سيعتقد الناس أنني لا أحظى بشعبية".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.