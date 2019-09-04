مواصفات وألوان هاتف سامسونج جالاكسي A90 الداعم لـ5G

Advertisements Advertisements الأربعاء 4 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 كشفت شركة سامسونج Samsung رسمياً أحدث هواتفها الذكية جالاكسي A90 الذي يدعم شبكة الجيل الخامس 5G.

ويعد جالاكسي A90 أول هاتف بمواصفات متوسطة يدعم شبكة الجيل الخامس في سوق الهواتف الذكية، وينضم إلى قائمة هواتف جالاكسي نوت 10 وجالاكسي S10 التي تدعم شبكة الجيل الخامس. كما يتميز الهاتف بشاشة من نوع Super AMOLED بحجم 6.7 إنش بجودة عرض FHD+ مع وجود ثقب على شكل دمعة في أعلى الشاشة يحتوي على مستشعر للكاميرا الأمامية. Advertisements يأتي الهاتف بكاميرا ثلاثية في الخلف بدقة 48 ميجابيكسل للمستشعر الرئيسي، و8 ميجابيكسل للمستشعر و5 ميجابيكسل للمستشعر الثالث. أما بالنسبة للكاميرا الأولى فتأتي بدقة 32 ميجابيكسل تتميز بوضع Live focus. يعمل الهاتف بمعالج من كوالكوم Snapdragon 855 ويدعم الذاكرة العشوائية بسعة 8 أو 6 جيجابايت والذاكرة التخزينية بسعة 128 جيجابايت وصولاً إلى 512 جيجابايت. الهاتف يحتوي على بطارية سعتها 4500 ميللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25W. من المقرر أن يتوفر الهاتف بلوني الأبيض والأسود ولم تكشف سامسونج حتى الآن سعر الجهاز أو موعد طرحه في السوق. Advertisements Advertisements

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