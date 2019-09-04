سوني تعمل على وحدة تحكم ثانية بجانب بلاي ستيشن 5

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
تخطط شركة سوني Sony اليابانية لإطلاق جهاز آخر بجانب الجهاز الأساسي (بلاي ستيشن 5) الذي ينتظر الملايين حول العالم العام المقبل.
وذكر تقرير صادر من موقع SegmentNext للألعاب أن سوني تعمل على جهاز ونظام ألعاب سحابي ثان.
ويشير التقرير إلى أن براءة اختراع مقدمة من شركة سوني في 29 أغسطس/آب إلى مكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة، تم تسريب معلومات عنها حيث سيتم توفير أنظمة للألعاب السحابية.
ومن غير الواضح متى سيتم إطلاق الجهاز الثاني، ومن غير المتوقع أن يتم إطلاق جنبا إلى جنب مع جهاز بلاي ستيشن 5 الأساسي.
تأتي براءة الاختراع هذه بعد فترة وجيزة من تسريب تصميم جهاز بلاي ستيشن 5 الذي يقدم لمحة عن الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه وحدة التحكم.
واستنادا إلى التصميمات في براءة الاختراع الجهاز الأساسي، سيتم تشكيل جهاز بلاي ستيشن 5 على شكل حرف "V" وهو الرقم الروماني للرقم 5 وبشكل مغاير للأجهزة السابقة.
وستتم إضافة اللون الأزرق في الفتحات، وهناك سلسلة أزرار لمسية في الجزء الأمامي من الجهاز للتعامل مع الطاقة وإخراج القرص والتحكم، وهناك أيضا منافذ USB متعددة لتوصيل الأجهزة أخرى.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.