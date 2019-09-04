فيتبيت تطلق ساعتها الذكية Versa 2 الجديدة

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة "فيتبيت" الأمريكية ساعتها الذكية Versa 2 الجديدة، بنحو 200 دولار أمريكي.
وتمتاز الساعة بشاشة "أموليد" قياس 1.4 بوصة وبدقة وضوح 300×300 بيكسل، في حين تزيد مدة تشغيل البطارية على 4 أيام.
وتتمتع الساعة الذكية بقدرتها على مقاومة الماء حتى عمق 50 متراً، وتتابع أوتوماتيكياً معدل ضربات القلب، والخطوات، والسعرات الحرارية المحروقة، والسلوك أثناء النوم.
وتضم الساعة الذكية ذاكرة داخلية بحوالي 2.5 غيغابايت، وتدعم تقنية Bluetooth 4.2، وتقنية NFC للشراء عبر Fitbit Pay.
وتدعم الساعة الذكية الجديدة المساعد الصوتي أمازون أليكسا، الذي يمكن تشغيله عن طريق ميكروفون بالجانب الأيمن في الساعة. ولأنها غير مزودة بسماعةا، فإن إجابات أليكسا تظهر على شكل نص على شاشة الساعة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.