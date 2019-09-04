إنستا 360 تطلق أصغر كاميرا أكشن في العالم

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة "إنستا360" الصينية المتخصصة في الكاميرات البانورامية، أصغر كاميرا في العالم مزودة بوظيفة التثبيت FlowState، بـ 200 دولار أمريكي.



ويمكن تثبيت الكاميرا الجديدة "Insta360 Go"، والذي لا يتعدى وزنها 18.3 غراماً، على جميع الأسطح تقريباً بفضل الجسم المغناطيسي، إضافةً إلى مجموعة متنوعة من الملحقات التكميلية.

ويمكن تسجيل الفيديو بسهولة، ونقرة واحدة يمكن تسجيل فيديو من 30 ثانية، وإنهاء التسجيل بالنقر مرتين.

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وباعتبارها كاميرا أكشن، فإنها تمتاز جودة مثالية عند الحركة بفضل وظيفة التثبيت FlowState 2، ووظيفة المعالجة اللاحقة للفيديو، بوظيفة FlashCut2، مع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتحديد اللقطات ودمجها في مقطع واحد.

ويمكن للكاميرا الجديدة فرز الصور تلقائياً حسب مواضيع التصوير مثل الأطعمة، أو المدن، أو الابتسامات.

وتشدد الشركة الصينية على حماية الكاميرا الجديدة من رذاذ الماء بفضل نظام الحماية IPX4 من جميع الجوانب، لاستعمالها في الأجواء الممطرة، وعلى مقاومتها إذا وضعت في الماء 10 ثوانٍ، دون تضررها.

وتضم التجهيزات التقنية للكاميرا ذاكرة داخلية سعة 8 غيغابايت مع بطارية لتسجيل ما يصل إلى 200 مقطع فيديو مدته 20 ثانية.