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بالصور.. عالم كامل من الموتى داخل مقبرة ضخمة بسقارة

الأربعاء 4 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

قال موقع "ذا صن" البريطاني إنه تم العثور على 20 ثورا ضخما داخل مقبرة قديمة بسقارة، تم اكتشافها منذ أكثر من 100 عام تسمى بـ "قصر الموتى المصري القديم".



وبين أن الفيلم الوثائقي "أعظم كنوز مصر" والذي تعرضه القناة الـ5 البريطانية، كشف عن مقابر جديدة أسفل مقبرة سقارة، تعود لعام 1350 قبل الميلاد، وتضم الملايين من جثث الموتي المحنطة والحيوانات التي دفنت معهم.

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وأوضح أن من تلك الحيوانات ثيران ضخمة وتوجد بـ24 مقبرة، كل منها يصل وزنها لـ 90 طن، ونحو 8 ملايين كلب و4 ملايين مومياء تعود لطائر أبو المنجل إلى جانب آلاف القطط والتماسيح والحيوانات الأخرى.

وقالت عالمة الآثار هيوز، إن الاكتشاف هو أضخم مقبرة تم العثور عليها حتى الآن، مبينة أن أكثر ما يثير التساؤل هو التوابيت التي يصل وزنها لـ 90 طن.

وأضافت أنه بتفجير تلك التوابيت بالديناميت تم العثور على أثوار ضخمة محنطة، والتي كانت تعتبر آلهة عند المصريين القدماء، ووضعوها مع الملوك في مقابرهم.