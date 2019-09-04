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بينها خفض الكوليسترول والسكر .. تعرف على فوائد جوز الهند
الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
جوز الهند
كتب
الخليج 365
كشفت صحيفة "boldsky "، أن هناك فوائد كبيرة لجوز الهند، حيث يتم زراعة ثمرة جوز الهند في المناطق المدارية منذ القدم، ويعتبر جوز الهند جزءا من نظامنا الغذائي نظرا لفوائده.
كيف يمكنك دمج هذه الفاكهة في نظامك الغذائي: 1. زيت جوز الهند .. لا يزيد فقط من مذاق طعامك، ولكنه يساعد أيضًا في تحسين صحتك بطرق مختلفة، أي أنه يساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، ويساعد على إنقاص الوزن، ويرطب بشرتك، ويحسن وظائف المخ، ويمكن أن يقتل الكائنات الحية الدقيقة الضارة.
2. ماء جوز الهند .. يمكن أن يزيد من مستويات الطاقة لديك، وقد يساعد في منع حصوات الكلى، و يساعد في حمايتك من مرض السكري.
3. رقائق جوز الهند المجففة.. غنية بالألياف الغذائية، والحديد، والزنك والمواد المغذية الأخرى المختلفة، تساعد رقائق جوز الهند المجففة في منع تلف خلاياك وتعزز التئام الجروح، كما أنه مفيد لعملية الحرق لديك..
4. حليب جوز الهند .. يحتوى على العديد من العناصر الغذائية، فحليب جوز الهند مفيد للغاية لصحتك، يساعد في تخفيف الوزن، وكذلك يساعد على تحسين صحة قلبك.
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