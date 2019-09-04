لم تمنعها إعاقتها.. أول طفلة مبتورة الساقين تشارك في عرض أزياء (صور)

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
الطفلة ديزي ماي ديمتيري
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
في سابقة هي الأولى من نوعها، تشارك طفلة مبتورة الساقين وتدعى ديزي ماي ديمتيري، على مسرح أزياء أسبوع الموضة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقع الاختيار على الطفلة ديزي ماي لتسير على السجادة الحمراء وقف على مسرح من قبل شركة أزياء لولو وجيجي كوتور، الطفلة لتظهر في عرض الأزياء الخاص بها بعد أن شاهدتها إيني هيجوس-بويرون، مؤسسة الشركة وهي تعرض أزياء في لندن.
وقالت مؤسسة الشركة عن اختيار الطفلة: "سُئلت عن رأيي في مشاركة شخص مبتور الساقين في عروضي، وللأمانة فقد فاجأني السؤال.. وبالطبع قلت نعم."
وتبلغ من العمر، ديزي ماي 9 سنوات، والتي قالت عنها إيني هيجوس-بويرون، وهي أيضا مصممة الأزياء الرئيسية في لولو و جيجي كوتو، "إن ديزي ماي ستكون أول طفلة مبتورة الساقين بالكامل تسير في عرض رسمي في نيويورك"، نقلًا عن بي بي سي عربية.
من جانبه قال أليكس ديميتري، والد الطفلة إنها تريد أن تمهد الطريق أمام من فقدوا سيقانهم لدخول هذا المجال، وأنها ولدت تعاني من مرض الهيميليا الليفية (انعدام النصف الشظوي للطرف)، إذ فقد جزء من العظم الليفي في الساق أو كلها، مما أدى إلى بتر ساقيها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.